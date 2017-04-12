Rusya, Vergi Reformuna Gidiyor

– Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Maliye Bakanlığının 6 ay içinde vergi sistemi reformuna dair önerileri hazırlayacağını söyledi.



Yüksek Ekonomi Okulu tarafından düzenlenen ekonomi ve toplum geliştirme sorunlarına ait uluslararası bilim konferansında konuşan Siluanov, "Altı aydır Rusya'nın vergi sistemine ilişkin reformun temel önerilerini hazırlıyoruz, bu yıl onları ele alacağız. Gelecek yıl ilgili kararlar Meclis tarafından onaylanacak" dedi.



Rusya'da vergi yükünün değiştirilmeyeceğini, bunun yanı sıra yeni vergi sisteminin vergilerini gerektiği gibi ödeyenler için kolaylaştırılacağını söyleyen Bakan, "Vergi yükü değiştirilmeyecek. Tam tersine, vergilerini gerektiği gibi ödeyenler için vergi sisteminin kolaylaştırılmasına yönelik adımları atacağız. Vergi sistemi vasıtasıyla gölge ekonomiye etki sağlayacağız." dedi. - Moskova