Rusya ve Türkiye Işid'ın Bağlantı Noktasını İmha Etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Hava Kuvvetleri ve Türkiye Hava Kuvvetleri'nin Halep'te IŞİD'e karşı bir kez daha ortak hava operasyonu düzenlediklerini, 3 yönetim ve bağlantı noktasının imha edildiğini bildirdi.



Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "26 Ocak'ta Rusya Hava Kuvvetleri ve Türkiye Hava Kuvvetleri Halep'te IŞİD'e karşı bir ortak hava operasyonu daha düzenledi. Rus uçaklarıyla düzenlenen ortak operasyon sonucunda 3 yönetim ve bağlantı noktası ve teröristlerin bazı güçlü dayanak noktaları imha edildi" denildi.



Suriye tarafından onaylanan hava operasyonuna Rusya Hava Kuvvetleri'nden Su-24M ve Su-35S, Türkiye Hava Kuvvetleri'nden ise F-16 ve F-4 uçaklarının katıldığı belirtildi.



Savunma Bakanlığı, ortak eylemler planlanırken Rusya'nın Hmeymim hava üssündeki yönetim noktası ile Türkiye'nin yönetim noktası arasında bilgi alışverişi gerçekleştirildiğinin altı çizildi. - Moskova