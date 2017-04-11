Rusya ve İran Dışişleri Bakanları, İdlib Saldırısını Görüştü

– Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Mohammed Cevad Zarif'in telefon görüşmesi sırasında İdlib'de meydana gelen kimyasal saldırının tarafsız soruşturulması gerektiği konusunda fikir birliğinde oldukları bildirildi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi sayfasından yapılan açıklamada;



"10 Nisan tarihinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Mohammed Cevad Zarif İran tarafının talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşme sırasında ABD'nin Suriye'deki hava üssüne düzenlediği saldırı sonrası Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Her iki taraf, bağımsız devlete karşı bu tür saldırgan faaliyetlerin başta BM Anlaşması olmak üzere uluslararası hukuka aykırı olduğunu, bölgesel güvenlik için tehdit oluşturduğunu ve uluslararası terörizmle mücadeleye zarar verdiğini vurguladı.



Lavrov ve Zarif, İdlib'te yaşanan ve çok sayıda sivilin ölümüne yol açan kimyasal saldırının tarafsız soruşturulması çağrısında bulundu.



Bakanlar, ikili ve uluslararası konularda koordinasyon ve işbirliği yapmak üzere ileride de yoğun temaslarda bulunma konusunda uzlaştı." denildi. - Moskova