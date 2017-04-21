Rusya ve Çin Ticaret Hacmini 200 Milyar Dolara Çıkarmayı Planlıyor

– Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Asya, Afrika ve Latin Amerika Departmanı Müdürü Yevgeniy Popov, Rusya ve Çin Hükümetlerinin 2020 yılına kadar ikili ticaret hacmini 200 milyar dolara çıkarmayı planladığını belirtti.



Popov, "Çalışmamızda en önemli hedefin 2020 yılına kadar ikili ticaret hacminin 200 milyar dolara arttırılmasını sağlayacak şartların oluşturulması olduğunu düşünüyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinin sonuçlarına göre hızla artan ikili ticaret hacmi yüzde 30'u aştı" dedi.



2016 yılında Rusya ile Çin'in ticaret hacmi yıllık anlamında yüzde 2.2 artarak 69.52 milyar dolara ulaşmıştı. - Moskova