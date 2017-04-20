– Rusya İçişleri Bakanlığı Merkez İdaresi Başkanı Olga Kirillova, Rusya vatandaşlığından çıkma olaylarının yok denecek kadar az olduğunu söyledi.



Rus haber ajansı RİA Novosti'de yer alan haberde Kirillova, "Rusya vatandaşlığından çıkma olayları yok denecek kadar az" dedi.



Rusya İçişleri Bakanlığı Merkez İdaresi Başkan Yardımcısı Valentina Kazakova son 5 yıl içinde Rusya vatandaşlığını alanların sayısının sürekli olarak arttığının altını çizerek 2016 yılında Rusya vatandaşlığına 265 binden fazla kişinin alındığını belirtti. - Moskova