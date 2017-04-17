Rusya Türkiye'ye Vizeleri Kaldırdı
Rusya Başbakanı Medvedev tarafından imzalanan kararnameye göre, Türkiye dahil 18 ülkenin vatandaşları Rusya'nın Vladivostok limanına vizesiz girebilecek.
Rusya Başbakanı Medvedev tarafından imzalanan kararnameye göre, Türkiye dahil 18 ülkenin vatandaşları Rusya'nın Vladivostok limanına vizesiz girebilecek
Kaynak: Dunya.com
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