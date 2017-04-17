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Rusya Türkiye'ye Vizeleri Kaldırdı
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Rusya Türkiye'ye Vizeleri Kaldırdı

Rusya Başbakanı Medvedev tarafından imzalanan kararnameye göre, Türkiye dahil 18 ülkenin vatandaşları Rusya'nın Vladivostok limanına vizesiz girebilecek.

Rusya Türkiye'ye Vizeleri Kaldırdı

Rusya Başbakanı Medvedev tarafından imzalanan kararnameye göre, Türkiye dahil 18 ülkenin vatandaşları Rusya'nın Vladivostok limanına vizesiz girebilecek

Kaynak: Dunya.com

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