Rusya, Türkiye'nin İhracat Kısıtlamasından Dolayı DTÖ'ye Başvuracak

Türkiye'nin, Rusya'nın önerilerine göstereceği tepkiyi bekleyeceğini belirten Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Yevgeniy Gromiko, "Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç Türk mevkidaşı ile görüştü ve belli uzlaşmalara vardı" dedi.

BİRBİRİMİZE DOĞRU ADIMLAR ATMAMIZ GEREKİYOR

Gromiko, "Yarın, Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Yevgeniy Nepoklonov ve Tarım Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Departmanı Başkanı Olga Garşina bu konuyu daha ayrıntılı bir şekilde ele almak üzere Türkiye'ye gidiyorlar. Genel olarak anlayış var diyebiliriz. Daha önce de Türk tarafına önerdiğimiz gibi, anladığımız gibi aşamalı olarak birbirimize doğru adımlar atmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ancak bu adımları ilk atması gereken taraf Türkiyedir. O kadar sert tedbirleri alan taraf biz değiliz."

"DTÖ'YE BAŞVURMAYACAĞIZ"

Rusya'nın bundan dolayı Dünya Ticaret Örgütü'ne başvurup başvurmayacağı sorusuna cevaben Gromiko, "Hayır, onların tepkisini bekliyoruz" diyerek Rusya'nın geçtiğimiz günlerde Rusya ve Türkiye Tarım Bakan Yardımcılarının uzlaştığı konuların yerine getirmesini beklediğini belirtti.