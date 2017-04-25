Rusya, Türkiye ile Tahıl Krizini Büyütmeme Kararı Aldı

Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Yevgeniy Gromiko, Rusya'nın Türkiye'nin Rusya tarım ürünlerinin ihracatına getirdiği kısıtlamalardan dolayı Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) başvurmayı planlamadığını açıkladı.

TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ BEKLENECEK

Türkiye'nin Rusya'nın önerilerine göstereceği tepkiyi bekleyeceğini belirten Gromiko, "Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç Türk mevkidaşı ile görüştü ve belli uzlaşmalara vardı" dedi ve ekledi:

"İLK ADIMI TÜRKİYE ATMALI"

"Yarın, Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Yevgeniy Nepoklonov ve Tarım Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Departmanı Başkanı Olga Garşina bu konuyu daha ayrıntılı bir şekilde ele almak üzere Türkiye'ye gidiyorlar. Genel olarak anlayış var diyebiliriz. Daha önce de Türk tarafına önerdiğimiz gibi, anladığımız gibi aşamalı olarak birbirimize doğru adımlar atmamız gerekiyor. Ancak bu adımları ilk atması gereken taraf Türkiye'dir. O kadar sert tedbirleri alan taraf biz değiliz."

Rusya'nın bundan dolayı Dünya Ticaret Örgütüne başvurup başvurmayacağı sorusuna cevaben Gromiko, "Hayır, onların tepkisini bekliyoruz" diyerek Rusya'nın geçtiğimiz günlerde Rusya ve Türkiye Tarım Bakan Yardımcılarının uzlaştığı konuların yerine getirmesini beklediğini belirtti.