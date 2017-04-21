Rusya: Türkiye Buğdaydan Aldığı Vergiyi Kaldırmadan Yaptırımlar İptal Edilmeyecek
Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye, Rusya'dan alınan buğdaya getirdiği vergiyi kaldırmadan, Türkiye'ye uygulanan hiçbir yaptırımı iptal etmeyeceklerini söyledi.
Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre Dvorkoviç, "Buğday için getirilen sınırlamalar kaldırılmadan bizim tarafımızdan hiçbir adım atılmayacak. Buğday yasağı kaldırılmadan bizim herhangi bir şeyi (yaptırım) iptal etme ihtimalimiz yok" dedi.
"BUĞDAYA YÖNELİK YASAKLAR KALKARSA ANLAŞMAYA HAZIRIZ"
Dvorkoviç, "Eğer buğdaya yönelik yasaklar kalkarsa üzerinde anlaşmaya hazır olduğumuz birkaç eylem var" diye ekledi.
Türkiye, buğday ve bir dizi ürünün vergisiz ithal edildiği ülkelerin yer aldığı listeden Rusya'yı 15 Mart'ta çıkarmıştı.
Kommersant gazetesi, bunun 'fiili bir yasak' olduğunu yazmıştı.
RUSYA'DA TÜRK ÜRÜNLERİNİN GİRİŞİNE İZİN VERMİYOR
Kommersant'ın bazı kaynaklarıysa, Türkiye'nin bu adımı, Rusya'nın Türkiye'den alınan domatese yönelik yasağı kaldırmamış olması yüzünden atmış olabileceğini söylemişti.
Rusya ile yaşanan sorunların çözümü için son günlerde yoğun görüşmeler yapılıyor. Türkiye'nin Rusya'ya yaptığı önemli ihracat ürünlerinden domates dahil 13 ürünün bu ülkeye girişine izin verilmiyor.
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