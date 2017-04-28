Rusya: Türkiye Buğday İhracatında Dünya Lideri Statüsünü Kaybedebilir

Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Yevgeniy Gromıko, Rusya'nın Türkiye ile ticari krizi yüzünden buğday ihracatında dünya lideri statüsünü kaybedebileceğini ifade etti.



Gromıko yaptığı açıklamada, "Türkiye ile görüşmelere başladığımızı biliyorsunuz. Kısa süreli bir durgunluk mevcuttu, artık herşey bu görüşmelere bağlı. Tabi ki, buğday ihracatında lider statüsünü kaybedebiliriz. Türkiye buğday alımında ikinciydi. Sorun Türklere buğday satamamızda değil, sorun yeni pazar arayışı için zaman kaybında" ifadelerini kullandı.



Rusya'nın Türkiye ile anlaşamaması durumda bu ülke için belirlenen hacmin diğer piyasalara yöneltileceğini belirten Gromıko, "Aralık ayında satamadığımızı Mart-Nisan ayında satacağız. İhraçatçıların moralleri iyi. Fiyatlardan yakınıyorlar, fakat fiyatlar tüm dünyada düşüşte" dedi. - Moskova