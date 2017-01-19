Rusya: Türk ve Rus Jetleri Deaş'a Karşı Ortak Hava Operasyonu Yaptı





Rusya Genel Kurmay Başkanlığı, Türk ve Rus jetlerinin Suriye'de DEAŞ hedeflerine ilk kez ortak hava harekatı düzenlendiği duyurdu.



Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy yaptığı açıklamada,"Suriye tarafı ile üzerinde anlaşmaya varılan bu operasyona 9 Rus ve 8 Türk savaş uçağının katıldığını" duyurdu. Rudskoy, 36 hedefin vurulduğu operasyonun oldukça etkili olduğunu vurguladı.



Ancak Türk Genel Kurmay Başkanlığı yaptığı bilgilendirmede, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde, Rus savaş uçaklarının Suriye'nin El Bab kentinin güneyinde belirlenen hedefleri vurduğu kaydetti.



Türk medyasında askeri kaynaklara dayandırılan haberlerde de Rus jetlerinin El Bab'ın güneyindeki harekatı sırasında Türk uçaklarının havada olmadığı bilgisini verdi.



Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde El Bab'da bunlar yaşanırken, terör örgütü DEAŞ kuşattığı Suriye'nin Deyr Ez-Zor kentindeki askeri üsse ve havaalanına büyük bir saldırı başlattı.



Kuşatma nedeniyle kentte sadece helikopterlerle ikmal yapılırken, DEAŞ'ın saldırıları sonrası bir çok noktada kontrolü sağladığı bildirilirken, kentte büyük bir katliamın yaşanmasından endişe ediliyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: ortak Suriye Türkiye jetleri yaptı karşı Rusya: hava DEAŞa Suriyede iç savaş Beşar Esad Türk Rusya operasyonu Rus IŞİD Gepost: 18 januari 2017