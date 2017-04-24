Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Türkiye'nin Vize Kararını Değerlendirdi

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Basın Sekreteri İrina Tyurina, Rus vatandaşlarının Türkiye'de bulunma sürelerinin 60 günden 90 güne çıkartılmasının hiçbir şekilde Türkiye'ye tur taleplerini etkilemeyeceğini ve ülke içi turizmi azaltmayacağını bildirdi.



Tyurina Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Operatörlerden tur paketi satın alan turistler için Türkiye'de vizesiz kalım süresinin uzatılması hiçbir anlam ifade etmiyor. Fakat Rusların çoğu bu ülkede gayrimenkule sahip ve oraya aileleriyle tüm yaz kalmak için gidiyorlar. İşte onlar için bu çok önemli, çünkü Türkiye'de bu süreyi uzatmak bürokratik prosedürlerden dolayı çok zor. Artık bu vatandaşlar yazın rahat rahat gidebilecekler" dedi.



Tyurina şu şekilde devam etti:



"Bu önlem hiçbir şekilde Rusya'nın turizm merkezlerine talepleri etkilemeyecek. Çünkü turla giden turistler için bu bir anlam ifade etmiyor." - Moskova