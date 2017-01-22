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Rusya, Turistlerin Parmak İzini Alacak
22 Ocak 2017 Pazar 12:42
Rusya İçişleri Bakanlığı, ülkeye giren tüm yabancılardan parmak izi alınması için yasa çıkaracak.
Rusya İçişleri Bakanlığı, ülkeye giren tüm yabancılardan parmak izi alınması için yasa çıkaracak.
Kaynak:
Dunya.com
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