Rusya: "Tüm Bombaların Anası" Başarısız Oldu

Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Genel Başkanı Andrey Krasov, ABD'nin Afganistan'da "Dünyanın en büyük nükleer olmayan bomba" kullanımının başarıya ulaşmadığını belirtti.



Krasov, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın bu misyonunun çok başarılı olmadığını söyledi. CIA'nın Eski Ajanı Edward Snowden ise, "Afganistan'da vurulan tüneller Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla inşa ediliyor" dedi. Andrey Krasov sözlerine şöyle devam etti:"Milyonlarca dolar harcadılar. ya sonucu? Sonuçta başarı yok. Bu kadar güçlü bir silah kullanımının somut sonucu nedir? 36 militanı öldürmek için dünyanın en güçlü bombası kullanıldı" ifadelerini kullandı.



(Tatiyana Şuvalova / İHA)