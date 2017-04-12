Rusya, Tohumu İstisna Ürün İlan Etti, Tohumculuk Sektörü Umutlu

Rusya domates başta olmak üzere bazı yaş meyve ve sebze ürünlerinde ambargoyu sürdürürken, tohumculuk bu süreçten en az etkilenen sektör oldu. Mevcut tohum üretim kapasitesi kendi ihtiyacını karşılamada yetersiz kalınca, Rusya tohumu istisna ürün ilan etti.