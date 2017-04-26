Rusya, Tarımda İki Hafta İçinde Çözüm Umuyor

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Türkiye ile tarım ürünlerine yönelik iki tarafı da memnun edecek bir anlaşmaya iki hafta içerisinde ulaşılmasını beklediklerini bildirdi.



Başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Tkaçev, tarım ürünlerine yönelik Türk yetkililerle görüşmelerin devam ettiğini ve sonunda mantığın kazanmasını umduklarını söyledi.



Tkaçev, iki tarafı da memnun edecek bir anlaşmaya iki hafta içerisinde ulaşılmasını beklediklerini ifade ederek, "Sonunda bu krizden çıkacağımızı umut ediyorum." dedi.



Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den Ekonomi Bakanlığının Rusya'dan ithal edilen tarım ürünlerine yönelik uygulamaya koyduğu yeni vergi düzenlemesine ilişkin resmi bilginin kendilerine ulaştığını iddia etmişti. Buna göre, Türkiye'nin, Rusya'dan ithal ettiği buğday ve mısıra yüzde 130, pirince yüzde 45, ayçiçek yağına yüzde 36, ayçiçeği küspesine yüzde 13,5 ve bakliyat ürünlerine yüzde 9,7 vergi artışını öngören düzenlemeye geçtiği öne sürülmüştü.



Rus Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, 2016 yılında Türkiye'ye 4,7 milyon ton tahıl ürünü ihraç eden Rusya'nın, Türkiye'den tavuk eti, hindi eti, domates, salatalık, turşu, üzüm, elma, armut ve çilek ithalatı yasağı ise devam ediyor.