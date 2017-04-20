Rusya Tarım Bakanlığı, Tarım Sektörü İçin 215 Milyar Ruble İstiyor

– Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, 2018 yılında tarım sektörüne federal bütçeden en az 215 milyar ruble ayrılmasını ümit ettiğini dile getirdi.



Rus televizyon kanalı 'Rossiya 24'e konuşan Bakan, "2018 Federal Bütçesinde tarım sektörüne ayrılacak finansmanın değişmemesini ve 215 milyar ruble seviyesinde kalmasını umarız. Rusya Hükümeti, Devlet Duması, Federasyon Konseyi ve federal bütçe gelirlerinin üstlendiğimiz büyük yükümlükleri yerine getirmemizi mümkün kılmasını ümit ediyoruz" dedi.



Hatırlanacağı üzere 2017-2019 Federal bütçesi, Tarım Kalkınma Programın 2017 yılında 215.852 milyar ruble, 2018 yılında 197.958 milyar ruble, 2019 yılında ise 194.056 milyar ruble ayrılmasını öngörüyor. - Moskova