Rusya, Tahran'daki Suriye Görüşmesine Olumlu Bakıyor

– Rusya'nın Tahran'da düzenlenen Rusya, İran ve Türkiye'den uzmanların katıldığı Suriye görüşmesini olumlu değerlendirdiği, tarafların birkaç önemli belge konusunda uzlaşmaya vardığı belirtildi.



18-19 Nisan tarihlerinde Tahran'da BM'nin katılımıyla Suriye ateşkes rejiminin kefili olan Astana üçlüsünün görüşmeleri gerçekleştirildi.



Rus haber ajansı RİA Novosti'ye konuşan diplomatik kaynak, "Rusya, Astana üçlüsünün Tahran'da uzman düzeyinde yapılan Suriye görüşmesinin neticelerini olumlu değerlendirdi. Taraflar, 3-5 Mayıs tarihlerinde Astana'da düzenlenecek uluslararası görüşmelerde sunulacak bir takım önemli belgeler üzerinde uzlaşmaya vardı" dedi. - Moskova