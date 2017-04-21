Rusya, Tahıl Yasağı Kaldırılmadan Yaptırımları Kaldırmayacak"

– Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye'nin tahıl ürünlerine getirdiği kısıtlamalar kaldırılmadan Rusya'nın yasaklarının kaldırılmasının söz konusu olamayacağını bildirdi.



Dvorkoviç Krasnoyarsk Ekonomi Forumu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tahıl ürünlerine getirilen kısıtlamaların kaldırılma konusu bizim için koşulsuz önem taşıyor. Bu olmadan bizim tarafımızdan hiçbir adım atılmayacak. Tahıl yasağı kaldırılmadan bizim yaptırımları kaldırma şansımız dahi yok. Eğer tahıla izin verilirse işte o zaman bizim anlaşmaya hazır olduğumuz eylemler mevcut." dedi.



Türkiye hükümeti 15 Mart'tan itibaren buğday başta olmak üzere bazı tahıl ürünlerinde sevkiyat koşullarını değiştirerek, Rusya'yı vergisiz sevkiyat yapma hakkına sahip ülkeler listesinden çıkartıldı - Moskova