Rusya: Suriye Toprağı Tektir, Dokunulmazdır ve Bölünmezdir

– Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Operatif Yönetimi Başkan Yardımcısı Stanislav Gadzhimagomedov, Rusya'nın Astana görüşmelerinde sunduğu Suriye'nin yeni anayasa tasarısının cumhuriyetle yönetim şekline sahip demokratik bir devletin kurulmasını ön gördüğünü bildirdi.



Gadzhimagomedov "Rossiya 24" TV kanalına yaptığı açıklamada, "Yeni anayasa tasarısı, Suriye'nin cumhuriyetle yönetim şekline sahip gelişmiş demokratik bir devlet olduğunu belirliyor. Bu devlet anayasanın üstünlüğü ve herkesin yasaların önünde eşit olması prensipleri temelinde kurulmalı. Anayasa tasarısının üzerinde Suriye'nin Rusya diasporası temsilcileri ve anayasa alanında uzmanlar çalıştı" dedi.



Gadzhimagomedov, hükümetin tek kaynağının çok uluslu Suriye halkının olması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:



"Sadece Suriye halkı, halk oylaması ve seçilmiş temsilcileri yoluyla ülkenin kaderini belirleyebilir. Anayasa tasarısı çerçeve niteliğinde olmak üzere egemen devlet olan Suriye'nin devlet şeklinin ana prensiplerini belirlemeyi ön görüyor. Bu belge Suriye hükümetinin, muhalif grupların ve Kürt halkının çıkarlarını koruyor, mevcut hükümetin ve muhalefetin haklarını garanti ediyor. Rusya'nın hazırladığı tasarıya göre, Suriye toprağı tektir, dokunulmazdır ve bölünmezdir" dedi. - Moskova