Rusya: Suriye Saldırısı Irak Operasyonunu Hatırlattı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetimini, Suriye saldırısını "önceden hazırlamakla" suçladı ve "Her uzman bu kararın İdlib'deki olaydan önce alındığını anlayabilir." uyarısını yaptı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, ABD'nin saldırısını "Irak operasyonunu hatırlattı." sözleriyle değerlendirdi.

"YASADIŞI EYLEMLERİ ONAYLAMIYORUZ"

Rusya Dışişleri Baknlığı'nın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

"Biz birçok kez uluslararası terörizmle mücadele başta olmak üzere en ciddi sorunların çözümünde işbirliğine hazır olduğumuzu dile getirdik. Fakat hiçbir zaman yasal Suriye hükümetine karşı yapılan yasadışı eylemleri onaylamıyoruz.

"AMERİKA'NIN BUNU ANLAMAMASI İMKANSIZ"

Askeri eylemini açıklayan Washington İdlib'de yaşananları tamamen çarptırıyor. Amerika'nın Suriye hükümet birliklerinin kimyasal silah kullanmadığını anlamaması imkansız.

"ŞAM'IN BU TÜR SİLAHLARI YOK"

Birçok uzmanın da doğruladığı üzere Şam'ın bu tür silahları yok. Kimyasal Silah Yasaklama Örgütü de aynı sonuçlara vardı. Son yıllarda bu kuruluş Suriye'de kimyasal programla ilgili tüm yapıları araştırdı.

"TERÖRİSTLER ZEHİRLİ MADDELERİN KULLANIMIYLA İLGİLENİYORDU"

İdlib'e gelince orada teröristler Suriye ve Irak'ta kullanmak üzere zehirleyici maddelerin üretimiyle ilgileniyorlardı. Bu üretimin engellenmesi Suriye birliklerinin askeri operasyonları sonucunda gerçekleşti.

"ABD ULUSLARARASI TERÖRİZME YARDIMCI OLUYOR"

ABD bunları anlamamazlıktan geliyor. Onlar teröristlerin Irak'ta kimyasal silah kullanmasına gözlerini kapattılar. Böylelikle uluslararası terörizme sadece yardımcı olunur ve yeni ataklar beklenebilir.

"DİKKATLERİ BAŞKA YÖNE ÇEKİYORLAR"

Hiç şüphesiz ki, ABD'nin askeri eylemi ABD koalisyonu yüzünden yüzlerce insanın öldüğü ve insani durumun kötüleştiği Musul'daki durumdan dikkatleri başka yöne çekme çabasıdır.



Bu saldırının uzun zamandır hazırlandığı ortada. Her uzman bu kararın İdlib'teki olaydan önce alındığını anlayabilir. Rusya tarafı ABD ile imzalanan Suriye'deki operasyonlar sırasında olumsuz olayları önlemek amacıyla imzalanan memorandumu iptal ediyor.



"BM Güvenlik Konseyi'ni bu durumu görüşmek için acil toplantıya çağırıyoruz."