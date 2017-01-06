Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Suriye'deki askeri gücü azaltacaklarını duyurdu.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov açıklamasında, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararına uygun olarak, Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'deki askeri gücünü azaltmaya başlayacak" dedi. Gerasimov, geri dönecek ilk grup arasında Rusya'nın tek uçak gemisi Amiral Kuznetsov'un öncülüğündeki savaş gemisi filolarının yer alacağını kaydetti.
Putin, Suriye'deki askeri gücün azaltılması kararını Aralık ayında vermişti. - MOSKOVA
Rusya, Suriye'deki Gücünü Azaltıyor
Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Suriye’deki askeri gücü azaltacaklarını duyurdu.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Suriye'deki askeri gücü azaltacaklarını duyurdu.
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