Rusya Suriye'deki Güçlerini Azaltıyor

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin şu anki Genelkurmay Başkanı ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın Birinci Başkan Yardımcısı Valery Gerasimov, Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in gözetimi ve kararı doğrultusunda Suriye'deki kuvvetlerini azaltma kararının ilk adımını attıklarını açıkladı.



Buna göre Amiral Kuznetsov gemisi Suriye sularından ayrılan ilk uçak gemisi olacak.



Rusya'nın Suriye'deki operasyonları yürüten komutan Andrei Kartapalov Kuznetsov uçak gemisi ve Pyotr Velikiy kruvazörüne çekilirken koruma amaçlı hava kuvvetlerinin de eşlik edeceğini belirterek, S-300 VE S-400 füze sistemlerinin ülkede kalacağını açıkladı.



İngiliz The Guardian Gazetesi'nde yer alan habere göre Putin 29 Kasım'da Suriye'de barışın sağlanması halinde askeri kuvvetlerini ülkeden çekmeye başlayacağını açıklamıştı. Rusya Mart 2016'da ise kısmi bir şekilde kuvvetlerini çekmeye başlamış fakat Suriye'deki çatışmaların şiddetlenmesi sonucu bundan vazgeçmişti. - N