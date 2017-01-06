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Rusya Suriye'deki Askeri Güçlerini Azaltıyor
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Rusya Suriye'deki Askeri Güçlerini Azaltıyor
6 Ocak 2017 Cuma 12:57
Rusya Genelkurmay Başkanı, Suriye'deki askeri güçlerini azaltmaya başladıklarını bildirdi.
Rusya Genelkurmay Başkanı, Suriye'deki askeri güçlerini azaltmaya başladıklarını bildirdi.
Kaynak:
Dunya.com
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