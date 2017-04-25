Rusya, Suriye'de Mayın Temizliğine BM'nin de Katılmasını İstiyor

– BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura biraraya gelen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Gatilov arasında gerçekleştirilen görüşmede, ateşkes rejiminin pekiştirilmesi ve mayın temizleme sürecine BM'nin gerekli kuruluşlarının dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son zamanlarda çeşitli düzeylerde düzenlenen siyasi temaslar dikkate alınarak Suriye'deki siyasi çözüm süreci hakkında fikir alışverişi yapıldı. Ateşkes rejiminin, insani sorunların çözülmesi amacıyla tüm oyuncuların çaba göstermesi gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca, mayın temizleme sürecine BM'nin tüm ilgili kuruluşlarının dahil edilmesi gerektiği belirtildi." denildi.



Suriye krizinin çözüm süreci çerçevesinde 3-4 Mayıs'ta Astana'da, daha sonra da Cenevre'de görüşmeler düzenlenecek. - Moskova