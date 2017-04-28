Rusya, Suriye'de Kimyasal Silah Kullanıldığı İddialarının Soruşturulmasında Israrlı

– Rusya Dışişleri Bakanlığı, uluslararası birliklere Suriye'nin kimyasal silah dosyası etrafındaki siyasi oyunların sona erdirilmesi ve 4 Nisan'daki kimyasal silah kullanımının soruşturulmasını destekleme çağrısında bulundu.



Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir kez daha Suriye'nin kimyasal silah olayı etrafındaki siyasi oyunların bitirilmesi ve 3 hafta boyunca Rusya'nın zorladığı gibi Han Şeyhun'a uzmanların gönderilmesi için adımların atılması çağrısında bulunuyoruz.



Gerçeği bulmanın tek yolu Han Şeyhun ve kimyasal silah saldırısında kullanılan sarin gazının bulunduğu hava üssüne soruşturma yapmaları üzere uzmanların gönderilmesidir." denildi. - Moskova