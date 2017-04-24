Rusya, Suriye'de 14 Ateşkes İhlali Saptadı

– Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye Ateşkes Ortak Komisyonu'nun Rusya temsilcilerinin 14 ihlal, Türk temsilcilerin ise 26 ihlal saptadıklarını, fakat Rusya tarafının bunların hiçbirini doğrulamadığını bildirdi.



Rusya Savunma Bakanlığı resmi sayfasından yapılan açıklamada, "Rusya-Türkiye ortak komisyonunun Rus temsilcileri bir gün içerisinde ateşkes rejiminin Şam'da 6, Hama'da 4, İdlib'te 2 Der'a'da 1, Humus'ta 1 kez ihlal edildiğini saptadı. Türkiye tarafı ise Halep'te 12, Şam'da 6, İdlib'de 2, Hama'da 2, Dera'da 2 ve Humus'ta 2 olmak üzere 26 ihlali tespit etti" denildi.



Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Türkiye'nin tespit ettiği ihlalleri araştırdığını ve hiçbirini doğrulamadığını kaydetti. - Moskova