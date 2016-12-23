Rusya: Suriye Barışı İçin Astana Görüşmeleri Ocak'ta Başlıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de ulusal bir ateşkesin sağlanması konusunun Ocak ayında Astana görüşmelerinde ele alınacağını bildirdi.

KAZAKİSTAN DAVET ETTİ

Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanlarının Moskova'daki toplantılarının ardından yayınladığı ortak bildiride, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in Suriye barış görüşmelerinin Astana'da yapılmasına dair davetinin not edildiği yer almıştı.

OCAK AYININ ORTASINDA YAPILACAK

Reuters'ın haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Gennady Gatilov, Moskova, Ankara ve Tahran tarafından desteklenen yeni Suriye barış müzakerelerinin Ocak ayının ortasında yapılmasının planlandığını bildirdi.

SURİYE GENELİNDE BARIŞ İÇİN MASAYA OTURACAKLAR

Gatilov, Suriye genelinde bir ateşkesin sağlanması için neler yapılması gerektiğini konusuna odaklanılacağı beklentisi içinde olduğunu söyledi.

Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri ve savunma bakanları Suriye'nin geleceğini görüşmek üzere Moskova'da bu hafta başında toplantı gerçekleştirmişti.