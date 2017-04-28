Rusya, Suriye Barış Sürecinin Kolay Geçmeyeceğini Biliyordu"

– Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko, Suriye'de ateşkes rejiminin ihlal edilmesinin Rusya'yı şaşırtmadığını, Rusya'nın Suriye'de barış sürecinin kolay olmayacağını bildiğini söyledi.



Batılı ülkelerin silahlı muhalefeti görüşmelere katılmaları için çağırması gerektiğini dile getiren Matvienko, "Şüphesiz ki Suriye'deki durumun iyileştirilmesinin kolay olmayacağını geçmişte farkındaydık, şimdi de anlıyoruz. Maalesef ateşkes rejimi ihlal ediliyor, geçen gün içinde 13 ihlal saptandı. Buna rağmen Rusya ve ateşkes rejiminin kefili olan diğer ülkeler ileride de ateşkes rejiminin pekiştirilmesi için elinden geleni yapacaklar çünkü bu rejim, siyasi süreci sağlayacak ve Cenevre ile Astana'daki görüşmeleri başarılı kılacak en önemli şarttır.



Batılı koalisyon üyeleri sözüm ona 'iyi muhalefete' görüşmelere katılmaları gerektiğini gösteren sert sinyalleri verseydi, Astana ve Cenevre'deki Suriye görüşmeleri daha aktif bir şekilde geçmiş olacağına eminim." dedi. - Moskova