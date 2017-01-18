Rusya Snowden'ın Oturum İznini Uzattı





Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) gizli dinleme faaliyetlerini ortaya çıkaran Edward Snowden'ın Rusya'daki oturum izni uzatıldı.



Rusya dışişleri bakanlığı sözcüsü 2013 yılından bu yana Moskova'da yaşayan Snowden'ın oturma izninin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.



Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, eski CIA başkan yardımcısı Michael Morell'in, Snowden'ın iade edilmesinin Trump için güzel bir jest olacağına yönelik sözlerine de tepki gösterdi.



Zakharova'nın açıklamaları, Trump döneminde ABD Rusya ilişkileri olumlu yönde ilerlese de Snowden'ın iade edilmeyeceği şeklinde algılandı.



Rusya ile ABD arasında iade anlaşması bulunmuyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Rusya iznini ABD Casusluk oturum Snowdenın uzattı Ulusal Güvenlik Dairesi NSA Edward Snowden Gepost: 18 januari 2017