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Rusya, Snowden'ın İznini Uzattı
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Rusya, Snowden'ın İznini Uzattı

Rusya, Amerikalı istihbarat uzmanı Snowden'ın ülkede kalma iznini uzattı.

Rusya, Snowden'ın İznini Uzattı

Rusya, Amerikalı istihbarat uzmanı Snowden'ın ülkede kalma iznini uzattı

Kaynak: Dunya.com

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