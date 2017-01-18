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Rusya, Snowden'ın İznini Uzattı
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Türkiye Agresif Söylemi Bırakmalı'
Rusya, Snowden'ın İznini Uzattı
18 Ocak 2017 Çarşamba 13:12
Rusya, Amerikalı istihbarat uzmanı Snowden'ın ülkede kalma iznini uzattı.
Rusya, Amerikalı istihbarat uzmanı Snowden'ın ülkede kalma iznini uzattı
Kaynak:
Dunya.com
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