Rusya Silah Kullanabilen Robot Yaptı

Dünya hızlı bir kutuplaşmanın fırtınasına kapılmışken Rusya'da bu tüm bu yaşananlardan uzak durmamaya kararlı. Teknolojiyi Soğuk Savaş'tan bu yana bir silah olarak kullanan Rusya, son olarak silah kullanabilen robot üreterek enformasyon savaşının nasıl bir boyuta gelebileceğini bir sefer daha göstermiş oldu.



Cuma günü, Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Rogozin, ülkenin geliştirdiği FEDOR adlı uzay robotunun, iki elinde tuttuğu birer tabancayı, isabetli bir şekilde ateş ettiğini gösteren bir video yayınladı.



Rogozin bu videonun kimseye gözdağı vermek gibi bir amacının olmadığını, bunun sadece robotun el becerisini ve görevleri gerçekleştirmek için algoritmaların nasıl kullanıldığını göstermek için çekildiğini belirtti. Fakat bir robotun uzay aracının hatalı modüllerini ne kadar iyi değiştirebileceğini göstermek için, iki eline birer ölümcül silah vermek, pek de uygun bir yöntemmiş gibi durmuyor.



Geçtiğimiz yıl bir briket yığınını nasıl deldiği gösterilen FEDOR, uzay yolculuklarında astronotlara yardımcı olacağı iddiasıyla geliştiriliyordu. Rusya hükumeti 2021'e kadar FEDOR'u Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermeyi planlıyor.