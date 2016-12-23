Rusya Savunma Bakanı: Suriye'de Ateşkesi Sağlamaya Yakınız

Rusya'dan Suriye'deki savaşla ilgili çok kritik bir açıklama geldi. Konuyla ilgili konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Suriye'de ateşkesi sağlamaya yakınız." dedi.

"ATEŞKES İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR OLUŞTU"

Putin'in talimatı üzerine gerçekleştirilen Halep operasyonunun Türkiye ve İran'la yakın işbirliği içinde yapıldığını belirten Şoygu, operasyon sonucunda Suriye genelinde ateşkes sağlanması için gereken koşulların oluştuğunu vurguladı.

PUTİN: HALEP'İN ÖZGÜRLEŞTİRİLMESİ BÖLGE İÇİN EN ÖNEMLİ ADIM

Putin ise Halep'in özgürleştirilmesinin Suriye ve bölgede durumun normalleşmesi açısından en önemli adım olduğunun altını çizdi.

Rusya lideri, "Halep'in radikal unsurlardan özgürleştirilmesinin, Suriye'nin tamamen normalleşmesi ve umarım ki, bölge genelinde bir normalleşme olması açısından en önemli adım olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Hiç şüphe yok ki, bu operasyon, özellikle de son bölümü, insani operasyon da dahil olmak üzere, Rus askerlerinin doğrudan katılımı sayesinde sonuca ulaştırıldı" diye devam eden Putin, Suriye'de nihai ateşkes çalışmalarının, Türkiye ve İran da dahil ilgi duyan tüm ülkelerin katılımıyla süreceğini kaydetti.