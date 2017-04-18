Rusya Rezerv Fonu, Etkisiz Şekilde Kullanıldı"

– Rusya Sayıştayı resmi sayfasından yapılan açıklamada 2016 yılında Rezerv fonunun etkisiz şekilde kullanma olaylarının tespit edildiği bildirildi.



Rusya Sayıştayı tarafından hazırlanan raporda, "2016 yılı içinde birkaç defa Rezerv Fonunun kullanılmasına paralel olarak federal bütçeden banka mevduatlarına ve hisselere yatırılması için para ayrılırdı, bu olaylar Rezerv Fonunun etkisiz şekilde kullanıldığını gösteriyor" denildi.



Bunun yanı sıra Rusya Sayıştayı, Rezerv Fonu ve Ulusal Refah Fonunun Merkez Bankasının yabancı döviz hesaplarına ve hisselere yatırılan finansmanının karlılığının düşük olduğunu ileri sürdü.



Rusya Rezerv Fonu 1 Ocak 2017 tarihinde, 1 Ocak 2016 tarihinde belirtilen seviyeden yüzde 73.3 oranla daha düşük olarak, 972.13 milyar ruble seviyesinde bulunuyordu. - Moskova