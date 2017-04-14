Rusya Resmi Olarak "Eurovision"A Katılmayı Reddetti

- Avrupa Yayın Birliği, Rusya'nın uluslararası müzik yarışması Eurovision'dan resmi olarak çekilme kararı aldığını bildirdi.



Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Rus katılımcı Yuliya Samoylova'nın Kiev'e girişine izin verilmeyeceğine ilişkin yapılan resmi açıklamadan sonra Avrupa Yayın Birliği resmi olarak Rusya'nın bu sene yarışmaya katılabilmesi için Birinci Kanal'a (Pervıy Kanal) iki teklif sundu. Bu canlı yayınla katılması ve seçilen yarışmacının yerine başka birinin katılmasıydı" ifadeleri kullanıldı.



Avrupa Yayın Birliği, iki teklifin de reddedildiğini, hatta Birinci Kanalın yarışmayı yayınlamayacağını belirtti. Açıklamada, "Bu Rusya'nın bu sene yarışmaya katılamayacağı anlamına geliyor. Biz tüm 43 ülkenin de katılmasını çok istiyorduk" denildi. - Kaçmaz