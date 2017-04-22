Rusya Portakal İthalatına Vergi Hazırlığı Yapıyor

Türkiye ile Rusya arasında tarım ürünlerine karşılıklı yaptırım ve vergi uygulamalarının aşılması için müzakereler devam ederken, Moskova'nın portakala gümrük vergisi getirmeye hazırlandığı ileri sürüldü. Rus İzvestiya Gazetesi'nin haberine göre Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan'ın üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkeleri portakal, üzüm, fıstık, hurma, ve brüksellahanasına yüzde 5-13 arasında gümrük vergisi koymaya hazırlanıyor.

MISIR, İRAN VE İSRAİL İLE GÖRÜŞÜYOR

2 Ocak'tan beri portakalın Rusya'ya gümrük vergisine tabi olmadan girişine izin veren AEB, gümrüksüz portakal için Mısır, İran ve İsrail ile görüşüyor. Uygulamadan Türk portakalının da zarar göreceği öngörülüyor. Rusya Türk turunç ürünlerine 1 Ocak-9 Ekim 2016 tarihleri arasında ambargo uygulamıştı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre tasarı, AEB'de 27 Nisan'da karara bağlanacak. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviçh'in katılımı ile salı günü Moskova'da yaptırımarı ele almış ve genel olarak yasakların kaldırılması konusunda görüş birliğine varıldığını açıklamıştı. Taraflar 10 Mayıs'a kadar bu işi bitirme kararı aldı. Dvorkoviç, 6-7 Mayıs'ta Türkiye'ye gelecek.

3 AYDA 47 MİLYON DOLAR İHRACAT

Ekim 2016'da yasağın kaldırılmasının ardından Türkiye üç ay içerisinde Rusya'ya 47 milyon dolarlık portakal ihraç etti.

''BUĞDAY VERGİSİ KALKMADAN ADIM ATMAYIZ''

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye'nin, Rusya'dan alınan buğdaya getirdiği yüzde 130 oranındaki vergiyi kaldırmadan, Türkiye'ye uygulanan hiçbir yaptırımı iptal etmeyeceklerini söyledi. Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre Dvorkoviç, "Buğday yasağı kaldırılmadan bizim herhangi bir şeyi (yaptırım) iptal etme ihtimalimiz yok" dedi. Dvorkoviç, "Eğer buğdaya yönelik yasaklar kalkarsa üzerinde anlaşmaya hazır olduğumuz birkaç eylem var" diye ekledi. Türkiye, buğday ve bir dizi ürünün vergisiz ithal edildiği ülkelerin yer aldığı listeden Rusya'yı 15 Mart'ta çıkarmıştı. Kommersant Gazetesi, bunun 'fiili bir yasak' olduğunu yazmıştı. Kommersant'ın bazı kaynakları, Türkiye'nin bu adımı, Rusya'nın Türkiye'den alınan domatese yönelik yasağı kaldırmamış olması yüzünden atmış olabileceğini söylemişti. Türkiye'nin Rusya'ya yaptığı önemli ihracat ürünlerinden domates dahil 13 ürünün bu ülkeye girişine izin verilmiyor.