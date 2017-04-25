Rusya Petrol Üretiminde Daha Fazla Kısıntıya Sıcak Bakmıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, petrol üretim hacmini mevcut seviyede tutmak veya fiyatlara aşağı yönlü bir baskı yaratmadan artırmak istediklerini açıkladı.



Rus haber ajansı Interfaks'a, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile varılan, petrol üretiminin seviyesinin azaltılmasına yönelik anlaşmayı değerlendiren Dvorkoviç, Rusya'nın petrol üretimini mevcut seviyede tutmak istediğini söyledi.



Fiyatlara aşağı yönlü bir baskı yaratmayacak şekilde Rusya'nın petrol üretim seviyesini artırmaya sıcak baktığına işaret eden Dvorkoviç, "Bu konudaki son kararımızı, nisan-mayıs aylarına yönelik OPEC ve OPEC dışı üretim raporlarına bakarak vereceğiz." dedi.



Dvorkoviç, OPEC ile petrol üretim seviyesini düşürmeye yönelik geçen yılın sonunda varılan anlaşma sonrasında petrol piyasalarında arz ve talep dengesinin sağlanmaya başladığını vurgulayarak "Eğer bu anlaşmanın uzatılması söz konusu dengenin daha çok sağlanmasına yardımcı olacaksa değerlendirmemizi yapacağız." diye konuştu.



Rusya üretimini yüzde 2 azalttı



Rusya Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede günlük petrol üretiminin mart ayında OPEC anlaşmasından önceki son yüksek üretimin gerçekleştiği Ekim 2016'ya kıyasla günlük 202 bin varil azalarak 11 milyon 46 bin varile gerilediği kaydedilmişti.



OPEC ile varılan anlaşmanın süresi bu yılın ilk altı ayını kapsarken, üretimin kısılmasına yönelik anlaşmanın yenilenmesine ilişkin görüşmelerden henüz sonuç çıkmadı.



Son yıllarda petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen, geçen yıl Rusya'da 527 milyon ton petrol üretimiyle ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaşılmıştı.