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Rusya'nın Yasağına Rağmen Domates İhracatı Yüzde 50 Arttı
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Rusya'nın Yasağına Rağmen Domates İhracatı Yüzde 50 Arttı

BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, Rusya'nın yasak uyguladığı domateste, yapılan pazar çalışmaları sonucu ihracatın yüzde 50 artış kaydettiğini açıkladı.

Rusya'nın Yasağına Rağmen Domates İhracatı Yüzde 50 Arttı

BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, Rusya'nın yasak uyguladığı domateste, yapılan pazar çalışmaları sonucu ihracatın yüzde 50 artış kaydettiğini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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