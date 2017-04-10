Rusya'nın Yasağına Rağmen Domates İhracatı Yüzde 50 Arttı
BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, Rusya'nın yasak uyguladığı domateste, yapılan pazar çalışmaları sonucu ihracatın yüzde 50 artış kaydettiğini açıkladı.
BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, Rusya'nın yasak uyguladığı domateste, yapılan pazar çalışmaları sonucu ihracatın yüzde 50 artış kaydettiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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