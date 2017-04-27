Rusya'nın Uluslararası Rezervi 400 Milyar Dolara Ulaştı

MOSKOVA (AA) – Rusya'nın uluslararası rezervleri haftalık bazda 1,6 milyar dolar artarak Aralık 2014'ten bu yana ilk defa 400 milyar dolara yükseldi.



Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, ülkenin uluslararası rezervlerinin 21-27 Nisan'da 398,4 milyar dolardan 400 milyar dolara yükseldiği belirtildi.



Böylelikle, Rusya'nın uluslararası rezervlerinin Aralık 2014'ten bu yana ilk defa 400 milyar dolar seviyesine ulaştığına işaret edilen açıklamada, artışın ana nedeni olarak para birimlerinde yaşanan yeniden değerlenme gösterildi.



Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşan ülkenin uluslararası rezervleri, Ağustos 2008'de 598 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştı.