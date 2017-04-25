Rusya'nın Türkiye'ye Buğday İhracatı 4 Kat Arttı

– 'SovEkon' Analitik Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Rusya 2017 yılının Şubat ayında Türkiye'ye 82 bin ton buğday ihraç ederken Mart ayında Türkiye'ye 322 bin ton buğdayın ihraç edildiği bildirildi.



Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) de geçtiğimiz Mart ayında kaydedilen buğday ihracat hacminin 2016 yılının Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktığını doğruladı. 2017 yılında 15 Mart tarihinde Rusya Türkiye'ye vergisiz buğday ihracatı yapan ülkelerin listesinden çıkarılmasıyla söz konusu vergi şu an yüzde 130 oranında bulunuyor.



SovEkon Analitik Merkezi Müdürü Andrey Sizov, 15 Mart öncesi imzalanan anlaşmaların öngördüğü sevkiyatların arttırıldığını dile getirerek, "Türk piyasasını saran belirsizlik ve yeni değişiklikler korkusu karşısında 15 Mart öncesi imzalanmış anlaşmalar daha operatif bir şekilde yerine getirildi." dedi. - Moskova