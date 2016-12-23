Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi (Rosselkhoznadzor) Başkan Yardımcısı Aleksey Alekseenko, Türk sebzelerine ithalat yasağının kaldırılmasına yönelik kararın, gelecek hafta açıklanacağını duyurdu.
Rus haber ajansı RIA'ya konuşan Alekseenko, Türk sebzelerine yönelik ithalat yasağıyla ilgili kararın, 26-27 Aralık'ta açıklanacağını bildirdi.
Kararın ardından sebzelerin ithalatına derhal başlanabileceğini belirten Alekseenko, son teknik çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.
Rosselkhoznadzor Başkanı Sergey Dankvert de daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'den patlıcan, kabak ve marul ithalatını serbest bırakabileceklerini belirtmişti.
Rusya'nın Türk Sebzelerine Yönelik İthalat Yasağı
Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi (Rosselkhoznadzor) Başkan Yardımcısı Aleksey Alekseenko, Türk sebzelerine ithalat yasağının kaldırılmasına yönelik kararın, gelecek hafta açıklanacağını duyurdu.
Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi (Rosselkhoznadzor) Başkan Yardımcısı Aleksey Alekseenko, Türk sebzelerine ithalat yasağının kaldırılmasına yönelik kararın, gelecek hafta açıklanacağını duyurdu.
-
Bir ilde mesai saatleri değişti
-
Piyasalara Fuat Avni'yle saldırmış
-
Bu börek için lezzet avcıları kuyruğa giriyor
-
İnternetten nakit para satıyor, kuryeyle teslim ediyorlar
-
Bu meslekleri yapanlar dikkat! İşsizlikle karşı karşıya kalabilirsiniz
-
En lezzetlisi Karadeniz'de yetişiyor, Avrupa'da birinci sırayı çekiyor
-
Bisküvi devi hisselerini devrediyor!
-
İşte Emrah'ın çocuklarına bırakacağı miras