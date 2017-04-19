Rusya'nın Tüketim Hacmi 500 Kat Arttı"

– Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da tüketim hacminin son 25 yıl içerisinde 500 kat arttığını bildirdi. Putin, 1992 yılında ticaret hacminin 5 milyar rubleden fazlayken 2013 yılında 2.3 trilyon rubleye ulaştığını bildirdi.



Rus lider Novgorod'da gerçekleşen Devlet Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, son 20 yıl içerisinde vatandaşların tüketici haklarının korunması konusundaki başvurularının 100 kat arttığını belirterek, bu sorunun bir seferde çözülemeyeceğini çünkü ekonominin gelişmesi ve yeni ürünlerin oluşmasıyla bağlantılı olduğunu söyledi.



Devam eden Putin, "Bu yüzden ilerideki riskleri tahmin etmek ve zamanında onlara tepki göstermek zorundayız. Bu alanda devlet politikası stratejisini oluşturma zamanı geldi. Bu programın Rusya'daki tüm bölgelerin özellikleri ve sorunları dikkate alınarak hazırlanması gerek." - Moskova