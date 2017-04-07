Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Rusya'nın Ticaret Fazlası Yüzde 43 Arttı
Ara
BİST 88.586 %-0,10
DOLAR 3,7119 %0,35
EURO 3,9608 %0,38
PARİTE 1,0661 %-0,02
ALTIN 149,46 %0,09
FAİZ 11,46 %0,00
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Rusya'nın Ticaret Fazlası Yüzde 43 Arttı

Rusya'nın ihracatı bu yılın ilk iki ayında yüzde 35,7, ithalatı ise yüzde 28,8 yükseldi.

Rusya'nın Ticaret Fazlası Yüzde 43 Arttı

Rusya'nın ihracatı bu yılın ilk iki ayında yüzde 35,7, ithalatı ise yüzde 28,8 yükseldi

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Rusya Federasyonu, Ticaret, İhracat, Rusya