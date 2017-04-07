Rusya'nın Ticaret Fazlası Yüzde 43 Arttı
Rusya'nın ihracatı bu yılın ilk iki ayında yüzde 35,7, ithalatı ise yüzde 28,8 yükseldi.
Rusya'nın ihracatı bu yılın ilk iki ayında yüzde 35,7, ithalatı ise yüzde 28,8 yükseldi
Kaynak: Dunya.com
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