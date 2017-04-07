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Rusya'nın Ticaret Fazlası Yüzde 43 Arttı
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Rusya'nın Ticaret Fazlası Yüzde 43 Arttı

MOSKOVA (AA) – Rusya'nın dış ticaret fazlası bu yılın ilk iki ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 24,3 milyar dolara yükseldi.

Rusya'nın Ticaret Fazlası Yüzde 43 Arttı

MOSKOVA (AA) – Rusya'nın dış ticaret fazlası bu yılın ilk iki ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 24,3 milyar dolara yükseldi.

Rusya Federal Gümrük Servisi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin ihracatının bu yılın ilk iki ayında geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 35,7 artarak 51,9 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Rusya'nın ithalatının aynı dönemde yüzde 28,8 artarak 27,6 milyar dolara çıktığının kaydedildiği açıklamada, ülkenin dış ticaret fazlasının yüzde 43 artarak 24,3 milyar dolara ulaştığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Rusya'nın dış ticaret hacminin bu yılın ocak-şubat döneminde ise geçtiğimiz yıla göre yüzde 33,2 artarak 79,6 milyar dolara çıktığı belirtildi.

Rusya Federal İstatistik Servisi (Rosstat) tarafından yayınlanan gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarına göre, petrol fiyatlarında yakalanan istikrarla birlikte Rus ekonomisinin geçtiğimiz yılın son çeyreğindeki büyümesi 2015'in aynı dönemine göre yüzde 0,3 oldu.

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