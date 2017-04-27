Rusya'nın Tarımsal İhracat Hacmi 3 Milyar Dolar Azalacak"

– Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, mevcut ruble kurunun değişmemesi halinde 2017 yılında tarım ihracatının 3 milyar dolar azalacağı uyarısında bulundu.



Bakan Tkaçev yaptığı açıklamada, uygun ruble kurunun dolar başı 60-65 ruble seviyesi olduğunu açıkladı.



Tkaçev, "Dolar karşısında istikrarlı ruble kuruna ihtiyacımız var. Şüphesiz ki 55-56 ruble olan bugünkü dolar kuru bizim için hiç iyi bir şey değildir. 2016 yılında tarım ihracatı 17 milyar dolara varırken mevcut koşullarda ihracat hacmi 14 milyar dolara iner, böylelikle düşüş 3 milyar dolar seviyesinde olacak. Böyle bir gelişme tarım sektörüne oldukça ciddi bir vuruştur. İthal ikamesi karşısında tarım ihracatı için daha uygun dolar kuru 60-65 ruble olurdu." dedi. - Moskova