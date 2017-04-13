Rusya'nın Suriye Konusundaki Bmgk Tasarısını Veto Etmesi

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Rusya'nın Suriye konusundaki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto ederek "ağır bir sorumluluk" aldığını bildirdi.



Hollande, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın 8. kez veto hakkını kullandığını anımsatarak, "Rusya, müttefiki Beşşar Esed'i korumak için, Suriye konusundaki çok taraflı bir araştırmayı öngören tasarıya karşı çıkarak ağır bir sorumluluk almaktadır." ifadesini kullandı.



Rusya da dahil tüm taraflarla mutabakat sağlamak için Fransa'nın her türlü çabayı gösterdiğini belirten Hollande, şunları kaydetti:



"Suriye'de barış ve istikrarı sadece uluslararası toplumun siyasi çözüm için birleşmesi sağlayacaktır. Fransa, bu yönde hareket etmeye devam edecektir."



Suriye'nin İdlib kentinde yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından BMGK'ya 3 karar tasarısı sunulmuştu. Suriye rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısını kınayan ve sorumluların bulunması için soruşturma açılmasını talep eden ilk tasarıyı ABD, İngiltere ve Fransa sunmuştu. Batılı ülkelerin karar tasarısını "kabul edilemez" olarak nitelendiren Rusya ise BMGK'ya saldırıya ilişkin kınama yerine "derin endişe" ifadesi kullanılan kendi hazırladığı tasarıyı getirmişti.