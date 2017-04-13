Rusya'nın Suriye Konusundaki Bmgk Karar Tasarısını Veto Etmesi

BİRLEŞMİŞ Suriye'nin İdlib kentinin Han Şeyhun beldesindeki kimyasal silah saldırısını kınayarak saldırının soruşturulmasını isteyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını Rusya'nın veto etmesinin ardından Batılı ülkeler ve Rusya birbirlerini eleştirdi.



İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, Rusya'nın veto hakkını kullanarak kimyasal silahların kullanılmasına karşı olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Bu ölümleri kınayan bir karar nasıl veto edilebilir?" diye sordu.



Rusya'yı uluslararası toplumla çalışmak yerine kimyasal silah saldırılarının faillerini korumakla eleştiren Rycroft, "Vetoya rağmen Esed rejiminden saldırının hesabını soracağız." dedi.



Rycroft, Rusya'nın uluslararası toplumla çalışmak yerine kimyasal saldırının sorumlularını korumayı seçmesinin savunulamayacağını ifade ederek, "Bu tasarı kimyasal saldırının kurbanları için hesap sormanın başlamasını sağlayabilirdi ancak bunun yerine Rusya'nın vetosuyla karşılaştık." diye konuştu.



Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre de BMGK'daki oylamanın sonucu nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, Fransa'nın rejimin işlediği suçların cezasız kalmasını kabul etmeyeceğini söyledi.



Delattre, "Bir kez daha, savunduğumuzu beyan ettiğimiz temel değerleri muhafaza etmekte başarısız olduk." ifadesini kullandı.



"Soruşturma yapılmadan rejim suçlanıyor"



Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov ise oylamanın sonucunun önceden belli olduğunu çünkü Batılı ülkelerin BMGK'ya getirdiği karar tasarısında Rusya'nın endişelerinin ve önceliklerinin dikkate alınmadığını iddia etti.



Safronkov, "ABD, İngiltere ve Fransa'nın karar tasarısı bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yapılmadan rejimi suçluyor." diyerek, bunun yasal normlara aykırı bir tutum olduğunu savundu.



Batılı ülkelerin Rusya'nın endişelerini bilmesine rağmen bu "tek taraflı" karar tasarısını oylamaya sunduğunu kaydeden Safronkov, Han Şeyhun'daki kimyasal silah saldırısının soruşturulmasına ilişkin Şam yönetiminin "iş birliğine açık olduğunu" ancak soruşturma için "gerçek adım atılmadığını" öne sürdü.



"Küstahlığınız ve insanlığı gözardı ettiğiniz günler sona erdi"



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de Rusya'nın bu karar tasarısını veto ederek Esed rejiminin yanında yer almayı seçtiğini belirterek, "Eğer rejim Rusya'nın iddia ettiği gibi masumsa bu tasarıda talep edilen bilgiler onları haklı çıkarırdı." değerlendirmesinde bulundu.



Haley, "Esed ve Suriye hükümeti, Suriye'de korkunç eylemlerinizden sonra artık dünyada hiç arkadaşınız kalmadı. ABD, eylemlerinizi çok yakından takip ediyor. Küstahlığınız ve insanlığı gözardı ettiğiniz günler sona erdi. Bahaneleriniz artık duyulmayacak." şeklinde konuştu.



ABD, İngiltere ve Fransa tarafından hazırlanan, İdlib'in Han Şeyhun beldesindeki kimyasal silah saldırısını kınayarak saldırının soruşturulmasını isteyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını, Rusya veto etmişti.