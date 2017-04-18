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Rusya'nın Perakende Ticaretinde Düşüş Sürüyor
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Rusya'nın Perakende Ticaretinde Düşüş Sürüyor

Rusya'da perakende ticaret hacmi, 2017 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 düşerek 6,7 trilyon rubleye geriledi.

Rusya'nın Perakende Ticaretinde Düşüş Sürüyor

Rusya'da perakende ticaret hacmi, 2017 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 düşerek 6,7 trilyon rubleye geriledi.

Rusya Devlet İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin perakende ticaret hacmi olumsuz seyrini sürdürerek bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1,8 azalarak 6,7 trilyon rubleye düştü.

Aylık bazda ise mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 7,9 gerileyen Rusya'nın perakende ticaret hacmi, böylelikle 2015'in son aylarından bu yana yaşanan en büyük düşüşünü kaydetti.

Geçen yıl Rusya'da 2015'e göre yüzde 5,2 gerileyen perakende ticaret hacmi, 2016'nın aralık ayında da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 azalarak 2,8 trilyon rubleye gerilemişti.

Rusya'nın perakende ticaret hacminde gıda, içecek ve tütün mamullerinin yüzde 49,8'lik paya sahip olduğu belirtilirken, toplam perakende ticaret hacminde ticari kurumlar ve özel girişimcilerin yüzde 92,3'lük payı bulunduğu kaydedildi.

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