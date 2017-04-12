Rusya'nın İthalatı İlk Çeyrekte Yüzde 23 Arttı
Rusya'nın ithalatı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,2 artarak 39 milyar 917 milyon dolara ulaştı.
Rusya'nın ithalatı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,2 artarak 39 milyar 917 milyon dolara ulaştı.
Kaynak: Dunya.com
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