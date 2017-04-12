Rusya'nın İthalatı İlk Çeyrekte Yüzde 23 Arttı

MOSKOVA (AA) – Rusya'nın ithalatının bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,2 artarak 39 milyar 917 milyon dolara çıktığı bildirildi.



Federal Gümrük Servisi (FTS) tarafından açıklanan rakamlara göre, ülkenin ithalatı mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 20,8 artarak 15 milyar 667 milyon dolara çıktı.



Rusya'nın ithalatı 2017'nin ocak-mart döneminde (ilk çeyrek) ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,2 artarak 39 milyar 917 milyon dolara yükseldi.



FTS tarafından geçen hafta yapılan açıklamada,ülkenin dış ticaret fazlasının bu yılın ilk iki ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 24,3 milyar dolara, dış ticaret hacminin de aynı dönemde geçen yıla kıyasla yüzde 33,2 artarak 79,6 milyar dolara çıktığı bildirilmişti.